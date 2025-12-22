Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Фулхэм
23:00
Ноттингем ФорестНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
23:00
ЭспаньолНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
БолоньяНе начат

Сборная России завершила год на 33-м месте рейтинга ФИФА

Сборная России завершила 2025 год на 33-м месте в рейтинге ФИФА.
Фото: РФС
Международная федерация футбола (ФИФА) сегодня, 22 декабря, опубликовала заключительный рейтинг сборных в этом году. Национальная команда России находится на 33-м месте.

В 2025 году подопечные Валерия Карпина провели 10 товарищеских матчей. Сборная России одержала 6 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение в игре против Чили (0:2).

Напомним, национальная команда отстранена от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

