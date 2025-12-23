"Как минимум можно бороться за пятерку, и в Кубке России еще ничего не потеряно. Есть за что бороться", - сказал Гранат "Матч ТВ".
Сегодня, 23 декабря, пресс-служба московского "Динамо" объявила о назначении Ролана Гусева главным тренером.
На данный момент бело-голубые занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко в 18-ти матчах.
Экс-игрок "Динамо" рассказал, за какие места может бороться клуб при Гусеве
Бывший игрок "Динамо" Владимир Гранат рассказал, каких результатов может добиться Ролан Гусев в клубе.
Фото: ФК "Динамо"