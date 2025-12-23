"Удачи ему и успехов! Я не вижу никаких вариантов, чтобы этого успеха не было. Во-первых, хороший состав сохранился, во-вторых, болельщики и руководители будут его поддерживать. Гусев обречен на успех в "Динамо", он должен что-нибудь выиграть с клубом, Кубок - в обязательном порядке", - сказал Семин "Матч ТВ".
Сегодня, 23 декабря, стало известно, что Ролан Гусев назначен главным тренером "Динамо" до конца сезона. Ранее он являлся исполняющим обязанности наставника, под его руководством в текущем сезоне бело-голубые провели 4 матча, одержали 1 победу, 1 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения.
На данный момент московский клуб занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко в 18-ти играх.
Семин: Гусев обречен на успех в "Динамо"
Бывший тренер "Динамо" высказался о назначении Ролана Гусева на пост наставника клуба.
Фото: ФК "Динамо"