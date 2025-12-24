"Летом ЦСКА делал официальное предложение "Локомотиву", конечно, мы это обсуждали. Единственное, могу сказать на правах друга Димы, что вне зависимости от того, какое решение им будет принято, это может стать возможным и зафиксированным только в январе. На сегодняшний день это просто неизвестно. Но, конечно, мне обидно читать, что о моем друге в данном случае пишут, вот, так сказать, предатель и так далее", — сказал Брейдо в шоу "Итоги".
Ранее сообщалось, что Дмитрий Баринов не собирается продлевать трудовое соглашение с "Локомотивом" и может перейти в ЦСКА. Контракт 29-летнего полузащитника с железнодорожниками истекает летом 2026 года. Баринов является воспитанником академии "Локомотива" и выступает в основном составе с 2015 года.
В нынешнем сезоне Баринов принял участие в 24 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 3 забитых мяча и 7 результативных передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость полузащитника составляет 9 миллионов евро.
Директор по коммуникациям ЦСКА: обидно читать, что о Баринове пишут "предатель"
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал ситуацию с возможным трансфером капитана "Локомотива" Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"