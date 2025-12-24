Ранее сообщалось, что московский и петербургский клубы согласовали параметры обмена, в рамках которого армейцы получат нападающего Лусиано Гонду, а "Зенит" доплатит определённую сумму.
По мнению Сёмина, интерес сторон к подобной сделке выглядит логичным с точки зрения задач, которые команды ставят перед собой на текущий сезон.
- Они считают, что в обороне без Дивеева у них всё будет в порядке. "Зенит" же ищет хорошего защитника. Это абсолютно нормальная сделка. Кто принял более выигрышное решение – трудно сказать. Кто в итоге займёт более высокое местно в турнирной таблице, тот и принял верное решение, - передаёт слова Сёмина "Советский спорт".
В текущем сезоне чемпионата России Игорь Дивеев провёл 15 матчей, в которых забил два мяча. Лусиано Гонду принял участие в 14 встречах, однако результативными действиями не отметился.
После 18 туров чемпионата России "Зенит" располагается на втором месте в турнирной таблице с 39 очками. ЦСКА идёт четвёртым, набрав 36 баллов. Лидирует в РПЛ "Краснодар", имеющий в активе 40 очков.
Сёмин оценил возможный обмен Дивеева и Гонду между ЦСКА и "Зенитом"
Фото: ФК "Локомотив"