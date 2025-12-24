Кордоба обратился к болельщикам "Краснодара" с новогодним посланием

Форвард "Краснодара" Джон Кордоба поздравил болельщиков клуба с наступающим Новым годом, поблагодарив их за поддержку на протяжении всего сезона.

Фото: ФК "Краснодар"





"Краснодар" завершил первую часть чемпионата на первой позиции. После 18 туров южная команда набрала 40 очков и ушла на зимний перерыв в статусе лидера чемпионата России. Видеообращение колумбийского форварда было опубликовано в соцсетях "быков".Кордоба отметил, что для команды было особенно важно чувствовать поддержку трибун, и пожелал фанатам счастья, тепла и радостных моментов в новом году.- Итак, дорогие болельщики, в первую очередь благодарю вас за безоговорочную поддержку, которую вы нам оказывали в этом году. Надеюсь, что наступающий 2026-й будет полон прекрасных вещей. Насладитесь этим рядом со всеми вашими родными. И мы скоро увидимся. Обнимаю, счастья вам! Поздравляю, - сказал Кордоба.В сезоне-2025/2026 32-летний нападающий провел 24 матча за " Краснодар " во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач, оставаясь одним из ключевых игроков команды."Краснодар" завершил первую часть чемпионата на первой позиции. После 18 туров южная команда набрала 40 очков и ушла на зимний перерыв в статусе лидера чемпионата России.