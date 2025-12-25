В РФС рассказали, ухудшалось ли качество работы Карпина в сборной при совмещении с "Динамо"

"Понятно, что совмещение влияло на работу Валерия Георгиевича в РФС. Но гораздо больше влияния было на положение дел в "Динамо". Качество работы главного тренера в сборной не ухудшалось в связи с совмещением", - цитирует Митрофанова ТАСС.
С июня по ноябрь текущего года Валерий Карпин был главным тренером московского "Динамо", совмещая работу в национальной команде России. В ноябре специалист покинул столичный клуб, заявив, что хочет сосредоточиться на работе в сборной.
После 18 сыгранных туров бело-голубые занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России с 21 баллом в своем активе. Главным тренером команды стал Ролан Гусев.
Фото: ФК "Динамо"