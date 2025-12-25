"Какие состоятся матчи и где именно — пока не могу сказать. Планируется, что сборная России проведет два матча в марте в нашей стране, в июне — не в России с командами-участницами чемпионата мира в период их подготовки к финальной части турнира", — приводит слова Митрофанова ТАСС.
Чемпионат мира состоится в США, Канаде и Мексике в период с 11 июня по 19 июля 2026 года. На турнире выступят 48 сборных. Российские футбольные клубы и национальная команда не принимают участия в международных турнирах по решению ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
В ноябре 2025 года команда Валерия Карпина провела два товарищеских матча. Встреча с Перу завершилась ничьей со счетом 1:1. В матче с командой Чили сборная России потерпела поражение со счетом 0:2.
Сборная России проведет два матча с участниками чемпионата мира
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что сборная России проведет два товарищеских матча с командами-участницами чемпионата мира-2026.
Фото: "Матч ТВ"