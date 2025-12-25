Карпин: в 2025 году меня впечатлила сборная России. Удовлетворение полное

"Честно говорю, меня впечатлила сборная России. Впечатлили именно футболисты своим рвением, отношением именно к играм в сборной. Честно, удовлетворение полное в 2025 году", – сказал Карпин в видео Сборной России по футболу.
Осенью 2025 года сборная России провела 6 товарищеских встреч. В сентября команда Валерия Карпина вничью сыграла с Иорданией (0:0) и одержала разгромную над Катаром со счетом 4:1. Оба октябрьских матча завершились победой национальной команды. 10 октября Россия приняла Иран в Волгограде (2:1), 12 числа – сыграла с Боливией в Москве (3:0). В ноябре подопечные Карпина вничью сыграли с Перу (1:1) и потерпели поражение от Чили (0:2).
Российские футбольные клубы и национальная команда не принимают участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
Фото: РИА Новости