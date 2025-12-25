Матчи Скрыть

Три российских клуба интересуются нападающим ЦСКА - источник

Форвард ЦСКА Артём Шуманский оказался в поле зрения сразу нескольких клубов.
Фото: ПФК ЦСКА
Как сообщает в своём телеграм-канале инсайдер Иван Карпов, интерес к форварду проявляют "Акрон", "Пари НН", "Балтика", а также сербский "Партизан".

При этом степень заинтересованности у клубов разная. Для "Акрона" Шуманский не входит в число приоритетных кандидатов на усиление атаки. В "Пари НН" его рассматривают как один из возможных вариантов, а в "Балтике" - скорее как резервное усиление. Наиболее настойчивым претендентом считается "Партизан", однако белградский клуб на данный момент не располагает возможностью оперативно оформить трансфер.

По информации источника, вероятность ухода Шуманского из ЦСКА в зимнее трансферное окно оценивается как высокая.

В первой части сезона Шуманский принял участие в 14 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

