Ранее инсайдер и журналист Иван Карпов сообщил, что "Ростов" планирует расстаться с большим количеством игроков и подыскать им менее дорогую замену. Кроме того, по данным Карпова, клуб может не доиграть чемпионат из-за долгов в несколько миллиардов рублей. Генеральный директор "Ростова" Игорь Гончаров эту информацию опроверг.
"Невозможно представить РПЛ без "Ростова". Футболисты, которые туда приходят, раскрываются, много болельщиков, стадион хороший. Думаю, что все будет хорошо.
По поводу распродажи: если у "Ростова" один?два футболиста уйдут, то ничего страшного не случится. Глебов, Осипенко, Комличенко ушли, а команда слабее не стала. Главные активы команды — молодые футболисты", — передает слова Мора "Матч ТВ".
По итогам первой части сезона 2025/2026 "Ростов" с 21 очком занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.
Мор: Премьер-Лигу без "Ростова" представить невозможно
Бывший футболист, футбольный эксперт Эдуард Мор поделился мнением о возможном исключении "Ростова" из числа участников Российской Премьер-Лиги сезона 2025/2026.
Фото: ФК "Ростов"