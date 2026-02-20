"Спартак" отправится в Сочи сразу со сбора в ОАЭ

"Планируем отправиться в Сочи сразу со сбора, без заезда в Москву.
Решение о составе команды на первый весенний матч и точной дате вылета будет принято ближе к концу сбора", - рассказали Metaratings в прес-службе клуба.
Московский "Спартак" встретится с "Сочи" в матче 19-го тура Российской Преьмер-Лиги 1 марта. Игра пройдет в Сочи на стадионе "Фишт", начало запланировано на 16:30 по столичному времени.
Красно-белые набрали 29 очков в 18 турах и ушли на зимнюю паузу в чемпионате, находясь на шестом месте в турнирной таблице.