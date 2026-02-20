Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
1 - 0 1 0
РубинЗавершен
Крылья Советов
5 - 3 5 3
ЧайкаЗавершен
Акрон
16:00
УралНе начат
Оренбург
17:00
РубинНе начат

"Спартак" отправится в Сочи сразу со сбора в ОАЭ

Красно-белые вылетят на матч 19-го тура РПЛ из Объединенных Арабских Эмиратов.
Фото: ФК "Спартак"
"Планируем отправиться в Сочи сразу со сбора, без заезда в Москву.

Решение о составе команды на первый весенний матч и точной дате вылета будет принято ближе к концу сбора", - рассказали Metaratings в прес-службе клуба.

Московский "Спартак" встретится с "Сочи" в матче 19-го тура Российской Преьмер-Лиги 1 марта. Игра пройдет в Сочи на стадионе "Фишт", начало запланировано на 16:30 по столичному времени.

Красно-белые набрали 29 очков в 18 турах и ушли на зимнюю паузу в чемпионате, находясь на шестом месте в турнирной таблице.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится