Гранат рассказал, чего ждать от возможного возвращения России в европейские турниры

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат поделился мнением о возможном возвращении отечественных клубов и национальной команды на международную арену.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Граната, участие в европейских турнирах крайне важно для развития российского футбола, поскольку именно там команды могут объективно проверить свой уровень. Он отметил, что в случае возвращения интерес болельщиков к матчам с участием российских клубов будет очень высоким.

Говоря о реакции зарубежных соперников, экс-защитник выразил уверенность, что возможные сложности будут урегулированы на уровне регламентов соревнований.

- Будет регламент проведения, который все должны соблюдать. Думаю, скандалов не будет, потому что спорт – вне политики. Уверен, что с клубами из Украины нас будут разводить, - цитирует Граната "РБ Спорт".

Напомним, российские команды и сборные не выступают в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

