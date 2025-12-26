Гранат рассказал, чего ждать от возможного возвращения России в европейские турниры

По словам Граната, участие в европейских турнирах крайне важно для развития российского футбола, поскольку именно там команды могут объективно проверить свой уровень. Он отметил, что в случае возвращения интерес болельщиков к матчам с участием российских клубов будет очень высоким.
Говоря о реакции зарубежных соперников, экс-защитник выразил уверенность, что возможные сложности будут урегулированы на уровне регламентов соревнований.
- Будет регламент проведения, который все должны соблюдать. Думаю, скандалов не будет, потому что спорт – вне политики. Уверен, что с клубами из Украины нас будут разводить, - цитирует Граната "РБ Спорт".
Напомним, российские команды и сборные не выступают в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
Бывший футболист сборной России Владимир Гранат поделился мнением о возможном возвращении отечественных клубов и национальной команды на международную арену.
Фото: ФК "Зенит"