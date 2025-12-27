Матчи Скрыть

В Подмосковье напали на экс-игрока юношеской сборной России

На бывшего игрока юношеской сборной России Лайонела Адамса напали в Подмосковье.
Фото: ФК "Ислочь"
По информации источника, группа людей начала конфликт с футболистом из-за его национальности. Один из нападавших достал пистолет и выстрелил в Адамса, после этого группа людей избила игрока.

На данный момент Лайонела Адамса с рваными ранами губ и огнестрельным ранением.

Российский футболист выступал в составе московского ЦСКА, красноярского "Енисея", испанской "Серседы" и других клубов. На данный момент центральный защитник играет в составе кыргызского клуба "Алга". Соглашение с Адамсом рассчитано до конца декабря 2025 года.

В составе сборной России U-18 футболист провел 4 матча, голевыми действиями не отличился.

Источник: Telegram-канал Sport Baza

