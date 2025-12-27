Матчи Скрыть

Колыванов назвал возможный уход Бителло серьёзным ударом для "Динамо"

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов прокомментировал слухи о возможном расставании московского "Динамо" с атакующим полузащитником Бителло.
Фото: ФК "Динамо"
Эксперт подчеркнул, что бразилец является одной из ключевых фигур в нынешнем составе бело-голубых и его потеря может болезненно сказаться на команде.

По мнению Колыванова, ценность Бителло заключается не только в статистике, но и в его умении управлять игрой, находить нестандартные решения и связывать линии на поле. Именно таких футболистов, считает специалист, сложнее всего заменить на трансферном рынке.

- Я отношусь с симпатией к Бителло - это один из лучших полузащитников в "Динамо". Это одна из самых значимых фигур для команды. Если он уйдёт, это будет огромной потерей, которую сложно восполнить, - цитирует Колыванова "Чемпионат".

Бителло перебрался в "Динамо" из бразильского "Гремио". В текущем сезоне полузащитник провёл 23 матча во всех турнирах, записав на свой счёт пять голов и четыре ассиста. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2031 года.

