СМИ сообщают, что основным кандидатом является испанец Хуан Карлос Карседо, с 2023 года возглавляющий кипрский "Пафос".
"Сейчас "Пафос" — это праймовая версия, пик работы этого специалиста, и этот выбор неудивителен. Я скажу так — процентов 70, что с ним договорятся", — сказал Генич в "Коммент.Шоу".
С 11 ноября исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" является Вадим Романов. Предыдущим наставником красно-белых был серб Деян Станкович.
Первую часть сезона 2025/2026 "Спартак" завершил на 6-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 29 очками в активе.
Генич поделился инсайдом о новом наставнике "Спартака"
Футбольный комментатор Константин Генич рассказал, кто близок к назначению главным тренером московского "Спартака".
Фото: архив Константина Генича