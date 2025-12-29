Матчи Скрыть

Карпин: 2025 год был лучшим для сборной России с момента отстранения

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил 2025 год для национальной команды.
Фото: РФС
"Не люблю оценивать по какой-то шкале. Если без шкал, думаю, что 2025 год, наверное, был лучшим после отстранения. Со всех точек зрения, про которые вы сказали: игры, соперников, новичков. В этом году дебютантов у нас было одиннадцать, если правильно помню", - приводит слова Карпина "Матч ТВ".

В 2025 году национальная команда России провела десять товарищеских матчей. Всего команда Валерия Карпина смогла одержать шесть побед, трижды сыграть вничью и один раз уступить. Единственное поражение произошло в товарищеской встрече с Чили (0:2), матч состоялся в ноябре.

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

