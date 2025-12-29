В ЦСКА отреагировали на слух, что клуб предложил 50 млн евро за игрока Ла Лиги

"100!", - написал Брейдо в своем Telegram-канале, поделившись ссылкой на публикацию о предложении ЦСКА.
Ранее в СМИ появилась информация, что московский клуб предложил 50 миллионов евро за нападающего "Леванте" Карла Этта Эйонга.
В текущем сезоне камерунский футболист провел за клуб 16 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Соглашение с 22-летним игроком рассчитано до конца июня 2029 года, его трансферная стоимость по версии сайта Transfermarkt составляет 20 миллионов евро.
Фото: Getty Images