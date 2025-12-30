Команда провела 10 товарищеских матчей, в которых одержала 6 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела одно поражение.
"Если брать результат за год, то по цифрам все окей. Но, на мой взгляд, слишком много игроков, которые получают вызов в сборную. Статус игрока национальной команды размыт — туда каждый может залететь", — сказал Корнеев в беседе с "Матч ТВ".
Сборная России отстранена от официальных соревнований с марта 2022 года. С тех пор команда приняла участие в 26 товарищеских матчах, в которых одержала 15 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.
Корнеев считает, что в сборную России вызывается слишком много игроков
Бывший российский футболист Игорь Корнеев поделился мнением о выступлениях сборной России в 2025 году.
Фото: сборная России