Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
22:30
НьюкаслНе начат
Ноттингем Форест
22:30
ЭвертонНе начат
Челси
22:30
БорнмутНе начат
Вест Хэм
22:30
БрайтонНе начат
Манчестер Юнайтед
23:15
ВулверхэмптонНе начат
Арсенал
23:15
Астон ВиллаНе начат

Корнеев считает, что в сборную России вызывается слишком много игроков

Бывший российский футболист Игорь Корнеев поделился мнением о выступлениях сборной России в 2025 году.
Фото: сборная России
Команда провела 10 товарищеских матчей, в которых одержала 6 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела одно поражение.

"Если брать результат за год, то по цифрам все окей. Но, на мой взгляд, слишком много игроков, которые получают вызов в сборную. Статус игрока национальной команды размыт — туда каждый может залететь", — сказал Корнеев в беседе с "Матч ТВ".

Сборная России отстранена от официальных соревнований с марта 2022 года. С тех пор команда приняла участие в 26 товарищеских матчах, в которых одержала 15 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится