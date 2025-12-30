Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

Бернли
22:30
НьюкаслНе начат
Ноттингем Форест
22:30
ЭвертонНе начат
Челси
22:30
БорнмутНе начат
Вест Хэм
22:30
БрайтонНе начат
Манчестер Юнайтед
23:15
ВулверхэмптонНе начат
Арсенал
23:15
Астон ВиллаНе начат

Карпин считает, что идеально иметь 60 кандидатов в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о нынешнем костяке национальной команды.
Фото: сборная России
С 2022 года российские футбольные клубы и сборные отстранены от турниров ФИФА и УЕФА и с тех пор участвуют исключительно в товарищеских матчах.

"30 кандидатов в сборную — это мало. Идеально было бы иметь 60 кандидатов. Но одно дело — кандидаты, другое — сколько игроков на каждый сбор вызывается в течение года, когда они здоровы. Посмотрите и вы увидите костяк из 20 футболистов. Если взять окончательный, а не расширенный список сборной, вы увидите, что там присутствуют 20–22 игрока", — передает слова Карпина "Матч ТВ".

После отстранения национальная команда России приняла участие в 26 товарищеских матчах, в которых одержала 15 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.

