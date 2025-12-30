Карпин считает, что идеально иметь 60 кандидатов в сборную России

С 2022 года российские футбольные клубы и сборные отстранены от турниров ФИФА и УЕФА и с тех пор участвуют исключительно в товарищеских матчах.
"30 кандидатов в сборную — это мало. Идеально было бы иметь 60 кандидатов. Но одно дело — кандидаты, другое — сколько игроков на каждый сбор вызывается в течение года, когда они здоровы. Посмотрите и вы увидите костяк из 20 футболистов. Если взять окончательный, а не расширенный список сборной, вы увидите, что там присутствуют 20–22 игрока", — передает слова Карпина "Матч ТВ".
После отстранения национальная команда России приняла участие в 26 товарищеских матчах, в которых одержала 15 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о нынешнем костяке национальной команды.
