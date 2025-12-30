Семин: РПЛ не так плоха, как мы считаем

После 18 туров сезона 2025/26 лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге также краснодарская команда, набравшая 40 очков.
"Итог года российского футбола в том, что в финале Межконтинентального кубка играли четыре футболиста, которые выступали в РПЛ. Это Сафонов, Кварацхелия, Варела, Карраскаль, в резерве также был Айртон. Это пять человек, которые в финале представляли нашу РПЛ. Значит, она не так плоха, как мы думаем", — отметил Семин в разговоре с "Чемпионатом".
Чемпионат России вернется после зимнего перерыва в конце февраля 2026 года. 19 тур начнется матчем "Зенит" — "Балтика", который пройдет 27 февраля.
Футбольный тренер Юрий Семин подвел итоги 2025 года в российском футболе. Действующим чемпионом России является "Краснодар".
Фото: ФК "Локомотив"