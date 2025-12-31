Аленичев назвал смерть Симоняна единственным разочарованием 2025 года

"К сожалению, единственное разочарование в 2025 году — это уход из жизни Никиты Павловича Симоняна. Для меня это самое главное разочарование", — приводит слова Аленичева "Чемпионат".
Никита Симонян ушел из жизни 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет. По сегодняшний день он является лучшим бомбардиром в истории "Спартака" с 160 голами. Вместе с красно-белыми он становился четырёхкратным победителем чемпионата СССР и двукратным обладателем Кубка страны. В составе национальной сборной он завоевал олимпийское золото на Играх 1956 года.
В последние годы Симонян занимал пост первого вице-президента Российского Футбольного Союза.
