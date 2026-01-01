Глушаков ответил на вопрос, готов ли он начать тренерскую карьеру с низов

— Вы готовы начинать свою карьеру с низов?
— Почему нет? Можно подумать, но для меня самое важное — результат, а не деньги. Много у нас руководителей, которые хотят просто распилить деньги и не вкладываться в результат. В футболе нужно сначала что-то выиграть — и тогда придет заработок. А у нас хотят только заработать, живут нефутбольными мыслями.
Денис Глушаков выступал за московский "Спартак", "Локомотив", "Ахмат", "Химки", а также за ряд других российских клубов. На счету Глушакова 57 матчей в составе национальной команды России, осенью 2025 года полузащитник объявил о завершении профессиональной карьеры.
Экс-игрок "Спартака" Денис Глушаков рассказал о планах на тренерскую карьеру.
Фото: ФК "Спартак"