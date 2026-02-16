Матчи Скрыть

Тренер "Пахтакора" оценил уровень футбола в России

Тренер "Пахтакора" Камолиддин Таджиев оценил уровень российского футбола.
Фото: ФК "Рубин"
По словам Таджиева, футбол в России не стал хуже, несмотря на санкции, при этом чемпионат России держит высокий уровень.

- Мы до "Рубина" уже играли с европейскими соперниками. Это были неплохие клубы, но "Рубин" среди них самый сильный. На сегодняшний день это добротная и мощная команда.
Чемпионат России сам по себе неслабый. Думаю, уровень футбола в России, несмотря ни на что, не упал, - цитирует Таджиева "Чемпионат".

Вчера, 15 февраля, узбекистанский "Пахтакор" провел товарищеский матч с казанским "Рубином" - российский клуб одержал победу со счетом 2:0, авторами забитых мячей стали Жак Сиве и Даниил Моторин.

По итогам 18 сыгранных туров казанцы занимают седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 23 набранными очками в своем активе. В январе клуб объявил об отставке Рашида Рахимова с поста главного тренера - его место занял Франк Артига, ранее работавший в "Химках" и "Родине".

