Тренер "Пахтакора" оценил уровень футбола в России

- Мы до "Рубина" уже играли с европейскими соперниками. Это были неплохие клубы, но "Рубин" среди них самый сильный. На сегодняшний день это добротная и мощная команда.
Чемпионат России сам по себе неслабый. Думаю, уровень футбола в России, несмотря ни на что, не упал, - цитирует Таджиева "Чемпионат".
Вчера, 15 февраля, узбекистанский "Пахтакор" провел товарищеский матч с казанским "Рубином" - российский клуб одержал победу со счетом 2:0, авторами забитых мячей стали Жак Сиве и Даниил Моторин.
По итогам 18 сыгранных туров казанцы занимают седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 23 набранными очками в своем активе. В январе клуб объявил об отставке Рашида Рахимова с поста главного тренера - его место занял Франк Артига, ранее работавший в "Химках" и "Родине".