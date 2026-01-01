Тарханов назвал лучшего футболиста 2025 года в РПЛ

Российский тренер Александр Тарханов назвал лучшего футболиста 2025 года в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Лучший футболист 2025 года в РПЛ – это Кордоба. Он забивной, очень много пользы приносит "Краснодару". Джон – мощный, настырный, нацеленный на голы. Он всё время терзает оборону", - цитирует Тарханова Metaratings.

В текущем сезоне Джон Кордоба провел за "Краснодар" во всех турнирах 24 матча и записал на свой счет 12 забитых мячей и 6 результативных передач. Контракт 32-летнего форварда с клубом рассчитан до лета 2027 года.

По итогам прошлого сезона команда Мурада Мусаева впервые в истории стала чемпионом России. Кордоба был признан лучшим игроком чемпионата страны.

