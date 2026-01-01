Семин: Мухамадиев оставил большой след как в "Спартаке", так и в "Локомотиве"

"Соболезную родным и близким. Я с ним прекрасно работал, когда начинал в Душанбе, он был талантливым молодым парнем. Мухсин был хорошим футболистом, оставил большой след как в "Спартаке", так и в "Локомотиве", в других командах", - цитирует Семина "Матч ТВ".
Сегодня, 1 января, стало известно, что Мухсин Мухамадиев на 60 году ушел из жизни. Он выступал за ряд российских клубов, в числе которых - московские "Спартак" и "Локомотив".
После завершения карьеры профессионального футболиста Мухамадиев был главным тренером сборной Таджикистана, "Истиклола" и директором таджикистанского клуба "Вахш".
