Мор назвал главную проблему российского футбола

"Главная проблема российского футбола – отстранение от еврокубков. Это объективный факт, мы ничего не можем поделать. Конечно, это мешает нам. Хоть и нельзя сказать, что РПЛ из-за этого деградирует", - цитирует Мора Metaratings.
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.
Ранее в РФС выразили надежду, что в 2026 году Россия может вернуться на международную арену. В прошлом году национальная команда России провела десять товарищеских матчей. Сообщалось, что в 2026 году подопечные Валерия Карпина могут сыграть с командой, которая примет участие на грядущем чемпионате мира.
Фото: РФС