В ПАОК прокомментировали новость о переговорах со "Спартаком" по Гарсии

Представитель пресс-службы греческого клуба ПАОК отреагировал на информацию о переговорах клуба с московским "Спартаком" по трансферу нападающего Ливая Гарсии.
Фото: ФК "Спартак"
Гарсия перешел в стан красно-белых из греческого АЕК в феврале этого года за 18,7 млн евро.

Интернет?издание SportReport сообщило, что владелец ПАОК Иван Саввиди лично ведет переговоры с боссами "Спартака" по возможному переходу Гарсии.

"Эта информация не соответствует действительности", — сообщили "Матч ТВ" в греческом клубе.

За "Спартак" Ливай Гарсия на данный момент отыграл 33 матча, в которых забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи. Контракт форварда с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2028 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 10 млн евро.

