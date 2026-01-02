В ПАОК прокомментировали новость о переговорах со "Спартаком" по Гарсии

Гарсия перешел в стан красно-белых из греческого АЕК в феврале этого года за 18,7 млн евро.
Интернет?издание SportReport сообщило, что владелец ПАОК Иван Саввиди лично ведет переговоры с боссами "Спартака" по возможному переходу Гарсии.
"Эта информация не соответствует действительности", — сообщили "Матч ТВ" в греческом клубе.
За "Спартак" Ливай Гарсия на данный момент отыграл 33 матча, в которых забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи. Контракт форварда с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2028 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 10 млн евро.
Фото: ФК "Спартак"