"Что касается футбола, жду интересной интриги до последнего тура как вверху таблицы, так и внизу. Хочется обойтись без судейских скандалов", - цитирует Мора Metaratings.
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 московское "Торпедо" заняло второе место в турнирной таблице Первой Лиги и напрямую вышло в РПЛ. Команду исключили из числа участников чемпионата России - сообщалось, что руководители клуба предпринимали попытки противоправного влияния на результаты матчей. Несколько футбольных арбитров подозреваются в получении взятки.
Мор: в 2026 году хочется обойтись без судейских скандалов
Экс-игрок "Спартака" Эдуард Мор рассказал о своих ожиданиях от 2026 года.
Фото: GETTY IMAGES