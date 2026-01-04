"Как я говорил ранее, к Артему Карпукасу есть стабильный, устойчивый интерес каждое трансферное окно", - цитирует агента "РБ Спорт".
В текущем сезоне Артем Карпукас провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет одну голевую передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего полузащитника в 6 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Агент полузащитника "Локомотива" рассказал, что его клиентом интересуются каждое трансферное окно
Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Артема Карпукаса, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"