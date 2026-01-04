"В команде высокий уровень конкуренции. Так просто Тикнизян в состав не попадет. Оласа — хороший футболист, а Виктор Са играет выше на фланге. На всякий случай Тикнизяна можно взять", - цитирует Сенникова "РБ Спорт".
Ранее генеральный директор "Црвены Звезды" сообщил, что российский клуб интересовался Наиром Тикнизяном, но главный тренер команды Деян Станкович попросил не отпускать футболиста.
Сегодня, 4 декабря, в СМИ появилась информация, что "Краснодар" интересуется возможностью приобретения экс-защитника московского "Локомотива".
Сенников высказался о возможном переходе Тикнизяна в "Краснодар"
