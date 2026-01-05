Шикунов: у Карседо удачно сложилось в "Пафосе", но "Спартак" — другой уровень

Предыдущим местом работы испанца был кипрский "Пафос" (2023–2025).
"У Карседо все очень удачно сложилось в "Пафосе". Клуб достойно смотрится на групповом этапе Лиги чемпионов. Но он приходит в "Спартак", а это совсем другой уровень, большой клуб. Будем смотреть за работой Хуана, и дай бог, чтобы у него получилось. Нам нужен сильный "Спартак", который будет бороться за чемпионство", — сказал Шикунов в беседе с "Матч ТВ".
Под руководством Хуана Карседо "Пафос" выиграл Кубок (2023/2024) и чемпионат Кипра (2024/2025). "Спартак" по итогам первого отрезка чемпионата России сезона 2025/2026 с 29 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги.
Фото: Getty Images