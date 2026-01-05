О приходе испанского специалиста в московский клуб официально объявили сегодня, 5 января.
"В "Спартаке" у него уже был опыт, поэтому ему легче будет заходить в команду со своими идеями. Я бы дал оставшуюся часть сезона доработать Романову, а уже в новом сезоне позвал бы Карседо. С другой стороны, результат сейчас на него не давит, а оценивать его работу будут со следующего сезона. Ему будет проще втянуться. Думаю, что он поможет "Спартаку", мне кажется, такой специалист и нужен был клубу", — передает слова Яковлева "Спорт-Экспресс".
До "Спартака" Хуан Карседо возглавлял кипрский "Пафос", с которым выиграл национальные чемпионат и Кубок, а также вывел команду в общий этап Лиги чемпионов УЕФА впервые в ее истории.
После 18 туров красно-белые с 29 очками занимают 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Яковлев считает, что "Спартаку" нужен был такой специалист, как Карседо
Бывший футболист "Спартака" Павел Яковлев прокомментировал назначение Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера красно-белых.
