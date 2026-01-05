ЦСКА ведет переговоры по трансферу экс-защитника "Лиона" — источник

В Европе Адриэлсон выступал за французский "Лион" и бельгийский "Андерлехт".
"ЦСКА давно ведет переговоры по трансферу защитника, который известен своими выступлениями за "Ботафого", в "Аль-Васл" он перешел из французского "Лиона". Игрок необходим клубу после обмена Дивеева на нападающего "Зенита" Лусиано Гонду, который официально произойдет в ближайшие дни", — сказал "Чемпионату" источник, знакомый с ситуацией.
В "Аль-Васл" Адриэлсон перешел из "Лиона" в июле 2025 года за 2,2 млн евро. За команду из ОАЭ бразилец на данный момент провел 48 матчей, забил 7 мячей и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает Адриэлсона в 3 млн евро.