Глушаков уверен, что Карседо в "Спартаке" будет непросто

Бывший футболист "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал назначение Хуана Карлоса Карседо главным тренером красно-белых.
Фото: Getty Images
Официально о приходе испанского специалиста московский клуб объявил сегодня, 5 января.

"Все тренеры, которые приходили в "Спартак", ранее хорошо работали в других клубах. Но в стане красно-белых Карседо будет непросто. "Пафос" — это одна история, "Спартак" — другая. Здесь большое фанатское движение, народная команда, все ждут результата прямо здесь и сейчас. Если бы приехал Моуринью, я бы тоже сказал, что ему будет сложно", — передает слова Глушакова "Спорт-Экспресс".

Хуан Карседо до "Спартака" тренировал "Пафос", с которым выиграл чемпионат и Кубок Кипра.

После 18 туров красно-белые с 29 очками занимают 6-ю строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится