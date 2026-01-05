Глушаков уверен, что Карседо в "Спартаке" будет непросто

Официально о приходе испанского специалиста московский клуб объявил сегодня, 5 января.
"Все тренеры, которые приходили в "Спартак", ранее хорошо работали в других клубах. Но в стане красно-белых Карседо будет непросто. "Пафос" — это одна история, "Спартак" — другая. Здесь большое фанатское движение, народная команда, все ждут результата прямо здесь и сейчас. Если бы приехал Моуринью, я бы тоже сказал, что ему будет сложно", — передает слова Глушакова "Спорт-Экспресс".
Хуан Карседо до "Спартака" тренировал "Пафос", с которым выиграл чемпионат и Кубок Кипра.
После 18 туров красно-белые с 29 очками занимают 6-ю строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.
Фото: Getty Images