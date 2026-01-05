Заварзин скептически высказался о назначении Карседо в "Спартак"

"На 1000% скептически отношусь к этому назначению. Поручили бы лучше руководить командой до конца сезона Романову, а там уже основательно подбирали нового тренера. У них уже порядка двадцати с лишним тренеров было за двадцать лет, и за двадцать с лишним лет они только раз стали чемпионами", — передает слова Заварзина "Матч ТВ".
До "Спартака" Хуан Карседо тренировал кипрский "Пафос" (2023–2026), который привел к победе в Кубке (2023/2024) и чемпионате Кипра (2024/2025).
"Спартак" с 29 очками после 18 туров занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидера "Краснодара на 11 баллов.
Фото: Getty Images