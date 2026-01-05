Абаскаль пожелал Карседо удачи в "Спартаке"

Абаскаль тренировал "Спартак" с 2022 по 2024 год.
"Желаю Карседо и его помощникам всего наилучшего. Надеюсь, у них все получится. Сложно ли работать в "Спартаке"? Нет. Это большой клуб, которому нужно найти способ добиться наилучшего результата, как он того хочет", — передает слова Абаскаля Metaratings.
По итогам первого отрезка чемпионата России сезона 2025/2026 "Спартак" с 29 очками располагается на 6-м месте турнирной таблицы РПЛ. Отставание спартаковцев от лидера "Краснодара" составляет 11 баллов.
Бывший главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль высказался о назначении своего соотечественника, испанца Хуана Карлоса Карседо, на пост наставника красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"