Агент Дркушича рассказал, может ли футболист уйти из "Зенита"

Младен Ратковица, агент защитника "Зенита" Вани Дркушича, прокомментировал возможный уход футболиста из санкт-петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
Ранее СМИ сообщали, что в услугах словенца заинтересован греческий ПАОК.

"Нужно уважать все стороны. Сделка возможна и зимой, но только в случае, если это устроит и клубы, и футболиста", — сказал Ратковица в беседе с "Евро-Футбол.Ру".

Ваня Дркушич выступает за "Зенит" с января 2025 года. В составе сине-бело-голубых Дркушич провел 30 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Контракт футболиста с питерским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 4 млн евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится