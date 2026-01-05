Ранее СМИ сообщали, что в услугах словенца заинтересован греческий ПАОК.
"Нужно уважать все стороны. Сделка возможна и зимой, но только в случае, если это устроит и клубы, и футболиста", — сказал Ратковица в беседе с "Евро-Футбол.Ру".
Ваня Дркушич выступает за "Зенит" с января 2025 года. В составе сине-бело-голубых Дркушич провел 30 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
Контракт футболиста с питерским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 4 млн евро.
Агент Дркушича рассказал, может ли футболист уйти из "Зенита"
Младен Ратковица, агент защитника "Зенита" Вани Дркушича, прокомментировал возможный уход футболиста из санкт-петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"