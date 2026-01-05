Гладилин разочаровался назначением Карседо в "Спартак"

Официально о подписании контракта с испанским специалистом московский клуб объявил сегодня, 5 января.
"Не знаю, чем этот тренер мог привлечь "Спартак". Об этом нужно спросить спортивного директора клуба. Я разочарован и против этого назначения. Можно было оставить Романова у руля или пригласить кого-то своего, спартаковского человека. Я уверен, что клуб все равно придет к этому", — сказал Гладилин в беседе с "Евро-Футбол.Ру".
До "Спартака" Хуан Карседо тренировал кипрский "Пафос" (2023–2026), который под его руководством выиграл национальные Кубок и чемпионат. Контракт Карседо с красно-белыми рассчитан до 2028 года.
Бывший тренер "Спартака" Валерий Гладилин поделился мнением о назначении Хуана Карлоса Карседо наставником красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"