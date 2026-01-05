Деменко назвал упущением "Локомотива" возможный уход Баринова

Ранее СМИ сообщали, что футболист близок к тому, чтобы перейти в ЦСКА в преддверии сезона 2026/2027.
"Я не могу понять почему "Локомотив" не оставил своего капитана. Как бы то ни было, Баринов очень много лет отдал "Локомотиву". Мне кажется, Дмитрий уже достаточно опытный игрок, чтобы терпеть такое отношение. Что "Локомотив" потерял его, это, естественно, упущение руководства клуба", — передает слова Деменко "Газета.Ru".
Дмитрий Баринов является воспитанником "Локомотива", за основную команду железнодорожников он выступает с 2015 года. На данный момент в составе "Локо" Баринов провел 274 матча, забил 13 мячей и отдал 27 результативных передач, включая 24 игры, 3 гола и 7 ассистов в сезоне 2025/2026.
С железнодорожниками Баринов выиграл чемпионат, три Кубка и Суперкубок России.
Бывший российский футболист Максим Деменко прокомментировал потенциальный уход из "Локомотива" полузащитника и капитана команды Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"