Футбольные клубы и сборные России всех возрастов отстранены от международных соревнований с 2022 года.
"У нас есть большой выбор футболистов, особенно в полузащите. Есть проблема с нападающими, но Тюкавин потихоньку набирает форму.
К сожалению, сборная играла только товарищеские матчи. Главное — болельщики весь год приходили на матчи, они скучают по сборной. Нам надо скорее вернуться на международные турниры", — передает слова Ташуева Metaratings.
За время отстранения от турниров ФИФА и УЕФА сборная России провела 26 товарищеских матчей, в которых одержала 15 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.
Ташуев подвел главный итог 2025 года для сборной России
Главный тренер "Енисея" Сергей Ташуев поделился мнением о главном итоге 2025 года для национальной сборной России.
Фото: сборная России