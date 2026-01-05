Ещенко: Глушенков просто тащит весь "Зенит"

Экс-игрок "Спартака" Андрей Ещенко поделился своим мнением о лучших футболистах первой части сезона РПЛ, выделив трёх игроков, которые, по его оценке, оказали наибольшее влияние на результаты своих команд.
Фото: ФК "Зенит"
- Для меня лучшим является Джон Кордоба. Колумбиец практически в одиночку тащит "Краснодар". На втором месте Максим Глушенков. Он просто сегодня тащит "Зенит". Если называть третьего игрока, то пусть будет Алексей Батраков. Он очень молодой, а играет на уровне опытного футболиста, - цитирует Ещенко "Советский спорт".

В текущем сезоне РПЛ Кордоба провёл 16 матчей, забив восемь мячей и отдав четыре результативные передачи. У Глушенкова - 8 голов и пять ассистов в 16 встречах. Батраков с 11 забитыми мячами является на данный момент лучшим бомбардиром чемпионата.

Лидером РПЛ является "Краснодар", набравший 40 баллов. В тройку также входят "Зенит" и "Локомотив", у которых 39 и 37 очков. Чемпионат России возобновится после зимней паузы в конце февраля.

