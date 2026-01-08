"Зазнаться уже не успею". Вратарь "Акрона" Гудиев - о первом за карьеру вызове в сборную России

- Мы ехали с другом, Маратом Бокоевым, и он сказал: "Ты в списке". Было очень приятно. В сборной совсем другой уровень, понравился тренировочный процесс. Когда тренируешься с такими ребятами, как Головин, Миранчук, Дивеев, Кисляк, сам становишься увереннее. Были моменты: даёшь не самый лучший пас, а игрок его обрабатывает, мы выходим из-под прессинга - и это добавляет уверенности. Вызов в сборную в 30 лет - для меня большой стимул. Зазнаться уже не успею, расслабиться тоже. Думаю, хороший возраст для вызова, - передаёт слова Гудиева Metaratings.ru.
Вратарь тольяттинского "Акрона" Виталий Гудиев был вызван в сборную России на ноябрьский сбор 2025 года с товарищескими матчами против сборных Перу и Чили. Этот вызов в национальную команду стал для 30-летнего Гудиева первым за карьеру. При этом голкипер не вышел на поле ни в матче с Перу в Москве (1:1), ни в игре с Чили в Сочи (0:2).
В текущем сезоне на счету Виталия Гудиева 17 матчей за "Акрон" в Российской премьер-лиге из 18 возможных, три "сухие" игры и 25 пропущенных мячей.
Фото: ФК "Акрон"