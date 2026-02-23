Глушаков рассказали о поступившем предложении по работе

- Поработать в футболе, конечно, есть идеи и мысли. У меня было одно предложение, но я даже разговаривать на эту тему не хочу. Это была Вторая лига, - цитирует Глушакова "Чемпионат".
Денис Глушаков выступал за московские "Локомотив" и "Спартак", а также был игроком грозненского "Ахмата", подмосковных "Химок", костромского "Спартака" и армянского "Урарту". Глушаков объявил о завершении карьеры профессионального футболиста осенью прошлого года.
Ранее экс-игрок сборной России заявлял, что в будущем может стать тренером.