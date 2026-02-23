Матчи Скрыть

Глушаков рассказали о поступившем предложении по работе

Экс-капитан "Спартака" Денис Глушаков рассказал, что ему поступало предложение по работе тренером.
Фото: ФК "Химки"
По словам Глушакова, ему предлагали работу в клубе из Второй Лиги.

- Поработать в футболе, конечно, есть идеи и мысли. У меня было одно предложение, но я даже разговаривать на эту тему не хочу. Это была Вторая лига, - цитирует Глушакова "Чемпионат".

Денис Глушаков выступал за московские "Локомотив" и "Спартак", а также был игроком грозненского "Ахмата", подмосковных "Химок", костромского "Спартака" и армянского "Урарту". Глушаков объявил о завершении карьеры профессионального футболиста осенью прошлого года.

Ранее экс-игрок сборной России заявлял, что в будущем может стать тренером.

