"Крылья Советов" определились с соперниками на зимних сборах

Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале клуба.
В общей сложности подопечные Магомеда Адиева запланировали пять товарищеских встреч. Первым соперником самарцев 23 января станет сербский клуб "ИМТ". Затем, 3 февраля, "Крылья Советов" сыграют с московским "Торпедо", а 9 февраля проведут матч против "КАМАЗА" из Набережных Челнов.
Заключительный этап подготовки включит ещё две игры: 17 февраля волжане встретятся с "Челябинском", а 22 февраля завершат программу зимних сборов матчем против калининградской "Балтики".
После первой части сезона чемпионата России "Крылья Советов" располагаются на 12-й строчке турнирной таблицы, набрав 17 очков.
Фото: ПФК "Крылья Советов"