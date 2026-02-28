"Акрон" обратится в ЭСК по итогам игры с "Оренбургом"

"Акрон" решил обратиться в ЭСК РФС после матча с "Оренбургом" (0:2).

Фото: ФК "Акрон"

"Акрон" обратится в ЭСК РФС по ряду решений судейской бригады матча в Оренбурге", - сообщили в пресс-службе тольяттинского клуба "РИА Новости"

Встреча 19-го тура РПЛ между "Оренбургом" и "Акроном" состоялась сегодня, 28 февраля. Тольяттинский клуб потерпел поражение со счетом 0:2. Мячи за "Оренбург" забили нападающие Максим Савельев и Эмирджан Гюрлюк. В первом тайме встречи был отменен гол форварда "Акрона" Артема Дзюбы по причине офсайда.На данный момент "Оренбург" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков в 19-ти матчах. "Акрон" располагается на 9-й строчке с 21 баллом в своем активе.