Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
2 - 0 2 0
АкронЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
РостовЗавершен
Локомотив
1 - 0 1 0
Нижний Новгород2 тайм
Динамо Мх
19:30
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 1 0 1
ЧелябинскЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
РоторЗавершен
Нефтехимик
1 - 0 1 0
Уфа1 тайм

"Акрон" обратится в ЭСК по итогам игры с "Оренбургом"

"Акрон" решил обратиться в ЭСК РФС после матча с "Оренбургом" (0:2).
Фото: ФК "Акрон"
"Акрон" обратится в ЭСК РФС по ряду решений судейской бригады матча в Оренбурге", - сообщили в пресс-службе тольяттинского клуба "РИА Новости".

Встреча 19-го тура РПЛ между "Оренбургом" и "Акроном" состоялась сегодня, 28 февраля. Тольяттинский клуб потерпел поражение со счетом 0:2. Мячи за "Оренбург" забили нападающие Максим Савельев и Эмирджан Гюрлюк. В первом тайме встречи был отменен гол форварда "Акрона" Артема Дзюбы по причине офсайда.

На данный момент "Оренбург" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков в 19-ти матчах. "Акрон" располагается на 9-й строчке с 21 баллом в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится