Оренбург
2 - 0 2 0
АкронЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
РостовЗавершен
Локомотив
1 - 0 1 0
Нижний Новгород2 тайм
Динамо Мх
19:30
Сокол
0 - 1 0 1
ЧелябинскЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
РоторЗавершен
Нефтехимик
1 - 0 1 0
Сперцян высказался о матче с "Ростовом": самое важное - победа

Футболист "Краснодара" Эдуард Сперцян высказался о матче 19-го тура РПЛ против "Ростова" (2:1).
Фото: ФК "Краснодар"
Эдуард Сперцян заявил, что каждая минута матча против "Ростова" была напряженной.

"Тяжелый матч, каждая минута напряженная. Очень важна была концентрация, начали хорошо, перестали подбирать мячи после того, как забили. Очень важная победа, рады вернуться домой и сыграть здесь.
Самое важное - победа. По игре наберем и исправимся", - сказал Сперцян "Матч ТВ".

Сегодня, 28 февраля, состоялся матч 19-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Ростовом". Подопечные Мурада Мусаева одержали победу со счетом 2:1. Голами за "быков" отличились атакующие полузащитники Эдуард Сперцян и Никита Кривцов. За "Ростов" мяч забил полузащитник Алексей Миронов.

На данный момент "Краснодар" находится на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 43 очка в 19-ти матчах. "Ростов" занимает одиннадцатую строчку с 21 баллом в своем активе.

