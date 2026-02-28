Сперцян высказался о матче с "Ростовом": самое важное - победа

"Тяжелый матч, каждая минута напряженная. Очень важна была концентрация, начали хорошо, перестали подбирать мячи после того, как забили. Очень важная победа, рады вернуться домой и сыграть здесь.
Самое важное - победа. По игре наберем и исправимся", - сказал Сперцян "Матч ТВ".
Сегодня, 28 февраля, состоялся матч 19-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Ростовом". Подопечные Мурада Мусаева одержали победу со счетом 2:1. Голами за "быков" отличились атакующие полузащитники Эдуард Сперцян и Никита Кривцов. За "Ростов" мяч забил полузащитник Алексей Миронов.
На данный момент "Краснодар" находится на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 43 очка в 19-ти матчах. "Ростов" занимает одиннадцатую строчку с 21 баллом в своем активе.