"Краснодар" победил "Ростов" и вернулся на первое место в РПЛ

Мяч за "Ростов" забил полузащитник Алексей Миронов. Голами за "быков" отличились атакующие полузащитники Никита Кривцов и Эдуард Сперцян, реализовавший пенальти. Во втором тайме матча удаление заработали защитники "Ростова" Дмитрий Чистяков и Илья Вахания.
На данный момент "Краснодар" занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 43 очка. "Ростов" располагается на 11-й строчке с 21 баллом в своем активе.
Чемпионат России
19 тур
Голы: Сперцян, 8 (пен), Кривцов, 73 - Миронов, 45+3 (пен).
"Краснодар": Агкацев, Тормена, Диего Коста, Оласа, Гонсалес (Пальцев, 46), Сперцян, Батчи (Боселли, 74), Черников (Ленини, 46), Дуглас Аугусто (Кривцов, 68), Виктор Са (Мозес, 81), Кордоба.
"Ростов": Ятимов, Мелёхин, Семенчук (Прохин, 83), Вахания, Чистяков, Миронов, Мохебби, Щетинин (Байрамян, 83), Комаров (Игнатов, 54), Роналдо, Сулейманов (Голенков, 77).
Предупреждения: Роналдо, 7, Щетинин, 12, Гонсалес, 45+1, Чистяков, 45+4, Диего Коста, 63.
Удаление: Чистяков, 51, Вахания, 90+7.