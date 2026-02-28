Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

2025/26
Оренбург
2 - 0 2 0
АкронЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
РостовЗавершен
Локомотив
1 - 0 1 0
Нижний Новгород2 тайм
Динамо Мх
19:30
РубинНе начат

Первая лига

2025/26
Сокол
0 - 1 0 1
ЧелябинскЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
РоторЗавершен
Нефтехимик
1 - 0 1 0
Уфа1 тайм

"Краснодар" победил "Ростов" и вернулся на первое место в РПЛ

"Краснодар" одержал победу над "Ростовом" в матче 19-го тура РПЛ со счетом 2:1.
Фото: ФК "Краснодар"
Мяч за "Ростов" забил полузащитник Алексей Миронов. Голами за "быков" отличились атакующие полузащитники Никита Кривцов и Эдуард Сперцян, реализовавший пенальти. Во втором тайме матча удаление заработали защитники "Ростова" Дмитрий Чистяков и Илья Вахания.

На данный момент "Краснодар" занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 43 очка. "Ростов" располагается на 11-й строчке с 21 баллом в своем активе.

Чемпионат России

19 тур

Голы: Сперцян, 8 (пен), Кривцов, 73 - Миронов, 45+3 (пен).

"Краснодар": Агкацев, Тормена, Диего Коста, Оласа, Гонсалес (Пальцев, 46), Сперцян, Батчи (Боселли, 74), Черников (Ленини, 46), Дуглас Аугусто (Кривцов, 68), Виктор Са (Мозес, 81), Кордоба.

"Ростов": Ятимов, Мелёхин, Семенчук (Прохин, 83), Вахания, Чистяков, Миронов, Мохебби, Щетинин (Байрамян, 83), Комаров (Игнатов, 54), Роналдо, Сулейманов (Голенков, 77).

Предупреждения: Роналдо, 7, Щетинин, 12, Гонсалес, 45+1, Чистяков, 45+4, Диего Коста, 63.

Удаление: Чистяков, 51, Вахания, 90+7.

