Ари - о Карпине: он может быть тренером европейского клуба

"Учитывая тот опыт, то уважение, которое Карпин имеет, я не сомневаюсь, что он может быть тренером европейского клуба", - сказал Ари Metaratings.
На данный момент Валерий Карпин является главным тренером сборной России. Под его руководством национальная команда провела 30 матчей, одержала 20 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.
Последним клубом, который тренировал российский специалист, было московское "Динамо". В текущем сезоне под его руководством бело-голубые провели 22 матча, одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений.