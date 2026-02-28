Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
2 - 0 2 0
АкронЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
РостовЗавершен
Локомотив
1 - 0 1 0
Нижний Новгород2 тайм
Динамо Мх
19:30
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 1 0 1
ЧелябинскЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
РоторЗавершен
Нефтехимик
1 - 0 1 0
Уфа1 тайм

Ари - о Карпине: он может быть тренером европейского клуба

Бывший игрок "Спартака" Ари высказался о Валерии Карпине.
Фото: РФС
"Учитывая тот опыт, то уважение, которое Карпин имеет, я не сомневаюсь, что он может быть тренером европейского клуба", - сказал Ари Metaratings.

На данный момент Валерий Карпин является главным тренером сборной России. Под его руководством национальная команда провела 30 матчей, одержала 20 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.

Последним клубом, который тренировал российский специалист, было московское "Динамо". В текущем сезоне под его руководством бело-голубые провели 22 матча, одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений.

