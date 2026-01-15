Кирьяков - о назначении Карседо в "Спартак": думаю, ничего хорошего не будет

О назначении наставника было объявлено 5 января.
- Мы столько примеров видели, когда приезжали иностранцы. Думаю, ничего хорошего не будет, - цитирует Кирьякова "Чемпионат".
Контракт Карседо с "Спартаком" рассчитан до конца июня 2028 года.
"Красно-белые" занимают шестое место в чемпионате России с 29 баллами в активе. В 19-м туре чемпионата "Спартак" сыграет с "Сочи". Встреча состоится 1 марта и начнется в 16:30 по московскому времени.
Российский специалист Сергей Кирьяков высказался о кадровом решении "Спартака", который доверил пост главного тренера испанцу Хуану Карседо.
Фото: ФК "Спартак"